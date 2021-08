RDC: 18 morts dans des affrontements entre l’armée et les ADF 

Les affrontements entre l’armée et le groupe armé d’origine ougandaise Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est et le nord-est de la République démocratique du Congo ont fait au moins 18 morts dont 9 civils, un militaire et 8 rebelles.

“Il y a eu incursion des ADF de 22H00 à 3H00 dans le village Katanda: neuf civils ont été tués, des dizaines de maisons ont été brûlées et plusieurs personnes sont portées disparues”, a déclaré Abdul Kalemire, le dirigeant de la chefferie de Bashu (Territoire de Beni, Nord-Kivu).

L’armée, dont la position la plus proche est située à 11 Km de ce village, est intervenue “en retard”, mais a permis la libération de 15 otages, a ajouté M. Kalemire.

Dans la province voisine de l’Ituri, des rebelles du groupe ADF ont attaqué le village Malaya. “L’ennemi n’a pu résister face à l’armée: huit ADF ont été neutralisés (tués) et un militaire est tombé sur le champ d’honneur”, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l’armée dans cette province.