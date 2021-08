Mali: 15 soldats maliens tués dans une embuscade dans le centre du pays

Quinze soldats maliens ont été tués et 34 blessés lors d’une embuscade menée par des terroristes jeudi dans le centre du pays, a annoncé l’armée malienne.

“Un convoi est tombé dans une embuscade ce jour 19 août 2021 en fin de matinée. Un véhicule piégé a d’abord explosé, suivi de tirs intenses”, a indiqué l’armée dans un communiqué.

“Le nouveau bilan provisoire de l’embuscade terroriste est de 15 morts, dont 13 gendarmes et 2 éléments de l’armée de terre et 34 blessés dont 10 graves”, a annoncé par la suite le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), revoyant à la hausse un premier bilan faisant état de dix morts.

“Les terroristes ont emporté 4 véhicules dont deux équipés de mitrailleuses de 12,7 mm”, a précisé une source sécuritaire malienne.

Les unités maliennes étaient parties de Boni et de Hombori et l’embuscade s’est déroulée près de Douentza, a ajouté cette source. Le secteur où se situent Douentza, Boni et Hombori, dans la région de Mopti (centre), est une zone de forêts clairsemées et de brousses surplombées d’un massif rocheux où sont implantés des éléments terroristes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique.

Le chef d’état-major général des armées a, en outre, remercié la Force Barkhane et la Minusma pour leurs appuis constants et multiformes aux FAMA, avant de rassurer les populations que les forces maliennes resteront attachées à leur mission régalienne de défense de l’intégrité du territoire et de sécurisation des personnes et des biens.