Cameroun : Deux morts dans l’Extrême-Nord du pays

Au moins deux civils ont été tués dans une attaque menée lundi soir par des membres du groupe terroriste Boko Haram dans la région camerounaise de l’Extrême-Nord.

Les assaillants ont attaqué Malika, une localité de la commune de Mora dans le département du Mayo-Sava, et tiré au hasard pendant que les villageois dormaient.

Un jeune élève et un paysan ont été tués et plusieurs autres habitants blessés. Les membres de Boko Haram ont emporté des bovins et saccagé un dispensaire, alors que les villageois ont pris la fuite et se sont réfugiés dans les buissons, selon les autorités locales. Les incursions nocturnes des terroristes basés au Nigeria voisin sont devenues récurrentes dans la région, selon des rapports de sécurité.