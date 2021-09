Afrique du Sud : 3,5 millions de jeunes sans emploi

Le taux de chômage des jeunes en Afrique du Sud, qui a atteint un record de 74,7% durant le premier trimestre de cette année, constitue une source d’une véritable inquiétude du gouvernement qui doit soutenir environ 3,5 millions de jeunes sans emploi, a indiqué le Vice-président David Mabuza.

«Notre priorité en Afrique du Sud doit être de soutenir ces quelque 3,5 millions de jeunes sans emploi, sans éducation ou sans formation pour remédier à l’inadéquation des compétences», a déclaré M. Mabuza jeudi devant l’Assemblée nationale.

Le Vice-président réagissait à la publication, cette semaine, de l’enquête trimestrielle sur la population active par l’Agence nationale des statistiques «Statistics SA», qui a révélé qu’au premier trimestre 2021, le taux de chômage s’élevait à 43,2%, alors que celui des jeunes a atteint un nouveau record de 74,7%.

Selon l’enquête, les jeunes âgés de 15 à 24 ans et de 25 à 34 ans ont enregistré le taux de chômage le plus élevé de 63,3% et 41,3% respectivement.

«Nous sommes conscients que les jeunes de notre pays sont confrontés aux défis d’un chômage structurel, un manque de compétences adéquates pour les exigences de ce siècle et une exclusion générale d’activités significatives qui peuvent apporter un sens matériel à leurs vies», a-t-il dit. Et d’ajouter qu’en tant que société, «nous devons lutter contre le fléau de la corruption et la mauvaise administration qui sapent notre développement».