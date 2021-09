Kenya : 500 milles dollars pour faire face aux effets de la sécheresse

Le gouvernement du comté de Lamu, au Kenya, a réuni plus de 500.000 de dollars US pour faire face aux effets néfastes de la sécheresse qui affecte la région.

Plus de 250.000 de dollars seront consacrés à l’achat et à la distribution de nourriture pour les résidents dans le besoin, selon le gouverneur adjoint du comté, Abdulhakim Aboud.

Près de 100.000 de dollars seront consacrés à l’acheminement d’eau par camion, 100.000 de dollars pour le soutien sanitaire et nutritionnel des personnes touchées, et plus de 45.000 de dollars seront utilisés pour un programme d’alimentation scolaire, a indiqué M. Aboud dans une déclaration à la presse.

Selon lui, au moins 100.000 personnes risquent de mourir de faim dans la région à cause de la sécheresse.