Ethiopie : la formation d’un nouveau gouvernement

Après avoir remporté les élections générales en juin dernier, le parti au pouvoir, Pari de la Prospérité, se prépare à former un nouveau gouvernement au début du mois prochain tout en annonçant des réformes qui vont porter particulièrement sur la structure institutionnelle et le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères.

La réforme qui touchera la diplomatie éthiopienne est en mesure d’améliorer les relations étrangères du pays et permettra au gouvernement de renforcer ses activités diplomatiques et partant relever les défis auxquelles le pays est actuellement confronté notamment la question du grand barrage sur le Nil La Renaissance et le conflit au Tigray.