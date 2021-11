L’Angola : Diamants

L’Angola espère atteindre bientôt une production de 14 millions de carats de diamants par an, a révélé le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamanti-no de Azevedo.



L’annonce a été faite lors de la signature d’un contrat d’investissement minier pour la concession des diamants Chiri, à Lunda Norte, par le président du conseil d’administration de l’entreprise publique «Endiama», Ganga Júnior et le représentant de «Rio Tinto», Kennerhbe Tainton.

« Nous avons l’intention d’atteindre 14 millions de carats par an dans la production de diamants dans un avenir proche et nous souhaitons par ce projet atteindre cet objectif », a déclaré le ministre.



Le contrat, qui durera cinq ans, garantit également la possibilité pour la partie angolaise d’augmenter sa participation à 49%.



En marge de la signature du contrat, Azevedo a indiqué que l’Angola a toujours choisi de travailler avec les meilleures sociétés minières du monde, c’est pourquoi il a fixé son choix sur Rio Tinto. Celle-ci, a-t-il dit, a de la capacité, de la technique et de l’expérience à même d’ajouter de la valeur ajoutée au secteur minier angolais et de contribuer à l’augmentation de la production de diamants.