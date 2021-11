Mali: Rencontre à Tinzawaten entre les services de renseignement Algériens et le terroriste Iyad Ag Ghali

Le directeur général adjoint des services de renseignement Algériens s’est rendu hier soir à 19h par hélicoptère à 21 km à l’Est de Tinzawaten, dans le Nord du Mali, où il a rencontré Iyad Ag Ghali, le chef du groupe terroriste GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), la branche locale d’Al-Qaïda.

Cette rencontre a été organisée par des émissaires des services secrets Algériens, envoyés la semaine dernière à Tinzawaten, localité malienne située à la frontière avec l’Algérie.

Lors de cette rencontre, tenue à la demande des algériens et qui a duré près de 4 heures, les discussions ont porté sur plusieurs points, notamment le renforcement de l’occupation de tout le nord Mali par le GSIM.

Le directeur général adjoint des services de renseignement Algériens a également assuré au chef terroriste que tous les moyens financiers et le soutien militaire seront fournis par l’Algérie.

Autre point abordé par le responsable des services secrets algériens avec le chef terroriste Iyad Ag Ghali, le renforcement de la maitrise du GSIM sur les Mouvements de la CMA (la Coordination des mouvements de l’Azawad), qui est une alliance de groupes rebelles créée au Mali en 2014 au cours de la guerre du Mali.

Les deux interlocuteurs ont convenu qu’aucune solution ni concession sur l’Azawad ne doit se faire en dehors de l’Algérie et sans l’aval des services de renseignements et du gouvernement algérien.

Le directeur général adjoint des services de renseignement Algériens a aussi insisté sur le fait que le Sahara doit être sous l’autorité et le contrôle du GSIM, en assurant un appui total de l’Algérie à Iyad Ag Ghali, pour sa protection et celle de son groupe et ses hommes.

Chef incontesté du GSIM, Iyad Ag Ghali est un touareg né en 1958 à Boghassa, au Mali. Les Touaregs réclament l’indépendance de l’Azawad qu’ils ont proclamée en 2012 sur ce territoire du Nord du Mali qui recouvre des zones saharienne et sahélienne.