Kenya : La sécheresse alimente les attaques de bandes armées

La sécheresse prolongée à la frontière entre le Kenya et le Soudan du Sud alimente les attaques de bandes armées, a déclaré le gouvernement de Turkana.

Depuis décembre 2021, huit personnes ont été tuées, deux blessées et plus de 4.000 têtes de bétail volées.

Charles Lokioto, responsable de la gestion des catastrophes, a déclaré que la sécheresse oblige les éleveurs à parcourir des kilomètres à la recherche d’eau et de pâturages, notant que certains traversent la frontière vers le Soudan du Sud avec leur bétail.

La communauté Toposa au Soudan du Sud cherchait à son tour de l’eau et des pâturages à Turkana, ce qui provoque des conflits violents, a-t-il déclaré, expliquant que la concurrence pour les ressources disponibles exacerbe le vol de bétail.

La région est sèche, les animaux sont amaigris et les gens parcourent des kilomètres à la recherche d’eau et de pâturages, a-t-il déploré, notant que même des éléphants sont morts en raison du manque de nourriture et d’eau.