Kenya : 537 millions de shillings pour le programme “Hunger Safety Net Program” (HSNP)

L’Autorité kényane de gestion de la sécheresse (NDMA), a mobilisé 537 millions de shillings dans le cadre du programme “Hunger Safety Net Program” (HSNP), pour venir en aide à 99.494 ménages vulnérables dans les comtés de Marsabit, Wajir, Mandera et Turkana.

Le programme prévoit l’allocation d’un montant de 5.400 shillings à chaque ménage concerné, a déclaré le directeur de la NDMA, expliquant que cette initiative aidera à assurer la nourriture aux ménages vulnérables dans ces quatre comtés, qui sont parmi les plus touchés par la sécheresse, qui est le résultat de trois saisons de faibles précipitations.

Selon un rapport d’évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, publié le mois dernier, les comtés de Marsabit, Turkana, Wajir et Mandera font partie de ceux qui comptent un nombre important de citoyens en situation de besoin urgent d’aide humanitaire.

Les fonds alloués s’inscrivent dans le cadre d’un projet plus large d’inclusion sociale et économique, mis en œuvre par le gouvernement kényan grâce à un prêt de la Banque mondiale et à une subvention du Bureau britannique de développement des affaires étrangères et du Commonwealth.