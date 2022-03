Gabon : un prêt de soutien budgétaire de la France 

Le gouvernement français qui est représenté par le ministre de l’Economie et de la Relance, Nicole Jeanine Roboty-Mbou, et l’Agence française de développement (AFD) et le gouvernement gabonais, ont signé le 21 mars à Libreville, un Accord de prêt de soutien budgétaire (PSB).

D’un montant de 73,795 milliards de francs CFA (112,5 millions d’euros), étalé sur 3 ans, il permettra d’apporter un appui financier aux réformes engagées par le Gabon dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation (PAT).

Cet appui budgétaire de la France aux côtés de la Banque africaine de développement (BAD), à travers l’Agence française de développement (AFD), vise à contribuer aux efforts de consolidation des finances publiques et de stabilité financière.

Il permettra également d’améliorer la gouvernance et l’environnement des affaires et à renforcer la lutte contre la corruption, conformément au cadre d’actions défini dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT).