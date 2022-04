Burkina Faso : 12 soldats et quatre VDP tués dans une attaque contre un détachement militaire (armée)

Le bilan provisoire de l’attaque contre un détachement militaire dans le centre-nord du Burkina Faso, vendredi, fait état de douze soldats et quatre supplétifs de l’armée (VDP) tués et 21 autres blessés, selon un communiqué de l’armée. L’attaque s’est déroulée dans la province du Sanmatenga.

« Ce vendredi 8 avril 2022, une attaque complexe a visé le détachement militaire de Namissiguima aux environs de 5 heures du matin. Le bilan provisoire établi à l’issue des combats fait état de 12 militaires et 4 VDP (Volontaires pour la défense de la patrie) tombés », ajoute le communiqué qui évoque également « 21 militaires blessés ».

« Des dégâts matériels ont également été enregistrés », indique l’armée qui ajoute que « des renforts ont été déployés pour sécuriser la zone ».

Ces tueries seraient des représailles à des opérations militaires ayant permis d’éliminer plusieurs dizaines de terroristes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dans la zone proche de Barsalogho, la semaine dernière, a indiqué une source locale.

Depuis 2015, le Burkina Faso est le théâtre des attaques attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda dont le GSIM et au groupe Etat islamique qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,8 million de déplacés.