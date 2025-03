RDC : 55 soldats condamnés à mort pour fuite devant l’ennemi et crimes graves

Le tribunal militaire de garnison de Butembo, siégeant à Musienene, dans le Nord-Kivu, à l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), a prononcé de lourdes peines contre plusieurs militaires accusés de diverses infractions graves, dont la fuite face aux rebelles du M23. Ces soldats, principalement des sous-officiers, ont également été jugés pour des crimes tels que le vol, le viol, le pillage et le meurtre.

Au total, 55 membres des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont été condamnés à mort vendredi dernier pour leur rôle dans la déroute face aux rebelles dans le territoire de Lubero, a rapporté Me Jules Muvweko, avocat représentant les prévenus dans la région de Butembo, à Anadolu. Ce verdict intervient après un procès en flagrance de cinq jours, qui a impliqué 66 prévenus.

Outre les condamnations à mort, un militaire a été condamné à cinq ans de prison, tandis que deux femmes civiles ont écopé de peines de deux ans. Un militaire a été acquitté, et six autres ont vu leur procédure de flagrance annulée, les arrestations datant de novembre 2024. « Sur les 66 prévenus, 55 ont été condamnés à la peine capitale, deux femmes civiles à deux ans, un militaire à cinq ans, un acquittement, et six procédures ont été abandonnées », a précisé Me Muvweko.

Ces peines sévères surviennent dans un contexte de tensions exacerbées à l’est de la RDC, où les FARDC peinent à contrer les avancées des rebelles du M23, malgré des efforts militaires soutenus. Ce jugement fait suite à une autre série de condamnations prononcées le 14 février dernier, où 212 militaires des FARDC avaient également été condamnés à la peine capitale pour des crimes graves, notamment des meurtres, viols et tentatives de meurtres, perpétrés à Bukavu, dans le Sud-Kivu.