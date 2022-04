Djibouti : organisation et fonctionnement du ministère de l’Environnement et du développement durable

La Commission parlementaire de la législation, de l’administration générale et des droits humains s’est réunie mercredi pour examiner un projet de loi portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Environnement et du développement durable.

Le Gouvernement était représenté par le ministre de l’Environnement et du Développement Durable, M. Mohamed Abdoulkader Moussa Helem, selon l’agence djiboutienne d’information ADI, rapportant qu’après de larges échanges de points de vue entre les parlementaires et l’exécutif, la commission a approuvé la transmission en séance publique, du corpus examiné avec son avis favorable.

Le gouvernement djiboutien, à travers l’action du ministère de l’Environnement et du développement durable, a mis en place une stratégie nationale cohérente, dynamique et proactive afin de répondre aux besoins prioritaires du pays en matière d’environnement, poursuit la même source.

« Pour ce faire, différents documents de référence ont été élaborés par la Direction de l’environnement et du développement durable (DEDD) tels que le Plan d’action national pour l’environnement, la Monographie nationale pour la diversité biologique, la Stratégie et Programme d’action national pour la diversité biologique, la Communication nationale initiale sur les changements climatiques, le Programme national d’adaptation au changement climatique pour n’en citer que ceux-là », relève notamment l’ADI.