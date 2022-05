Algérie : Le polisario sera-t-il inscrit sur la liste des groupes terroristes

La ville de Marrakech, au Maroc, a accueilli la 9ème réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daech, co-organisée avec les États-Unis.

Créée en septembre 2014, la Coalition mondiale contre Daech compte aujourd’hui 84 partenaires. Les membres de la coalition se sont engagés à combattre Daech et les séparatistes sur tous les fronts en Afrique.

La Coalition mondiale a tenu jusqu’ici huit réunions ministérielles : Paris (2015), Rome (2016), New York (2017), Bruxelles (2018), Washington (2019) et virtuellement en juin 2020 et mars 2021, ainsi que Rome (28 juin 2021).

Dans le communiqué final, les participants à la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, tenue mercredi à Marrakech, ont exprimé leurs préoccupations quant à la prolifération des mouvements séparatistes en Afrique, réaffirmant leur détermination commune à poursuivre la lutte contre Daech.

Sous les auspices de la Coalition mondiale, l’Africa Focus Group renforcera les capacités antiterroristes dirigées par des civils des membres africains de la Coalition, soulignent les membres et partenaires de la Coalition, mettant en exergue la nécessité de favoriser les synergies au sein de ce Focus Group avec d’autres efforts et initiatives de lutte contre le terrorisme internationaux, sous-régionaux et régionaux existants sur le continent africain.

Ils ont, par ailleurs, relevé l’existence du nexus entre mouvements séparatistes et mouvements terroristes agissant en collusion, en instrumentalisant les vulnérabilités existantes d’une manière à démultiplier leur impact déstabilisant.

En marge de ce conclave, plusieurs ministres des Affaires étrangères ont souligné ou réitéré leur soutien au plan marocain d’autonomie, comme solution crédible et sérieuse au différend artificiel autour du Sahara marocain.

En effet, plusieurs experts ont alerté sur le rôle du mouvement séparatiste polisario, soutenu par le régime algérien, dans ses collusions avec les groupes terroristes jihadistes, en particulier dans la région du Sahel.