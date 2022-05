Gabon: CNNII a signé un accord avec le groupe Seamed France

La Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) a conclu à Libreville un accord de partenariat avec le groupe Seamed France visant à renflouer cette société étatique.

Ce plan vise notamment à augmenter le nombre de bateaux, des barges et des équipements logistiques pour permettre à la CNNII de redevenir le mammouth du transport maritime et fluvial au Gabon.

L’ambition à très court terme de la CNNII est de dynamiser le trafic entre Libreville et Port-Gentil, entre Port-Gentil et les zones fluviales lagunaires (à l’arrêt depuis 2015) et enfin entre le Gabon et l’international.

A cet effet, Seamed France a prévu les premières livraisons d’équipements à la CNNII en septembre prochain. Ce pendant, aucun détail n’a été publié sur cette livraison.