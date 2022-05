RDC : une vingtaine de personnes tuées par des rebelles ADF

L’administrateur du territoire d’Irumu, de la province de l’Ituri, le colonel Jean Siro Nsimba, a interdit la divagation de la population de son entité dans les milieux à haut risque qui l’exposerait aux mines artisanales ou autres engins explosifs abandonnés ou soit posés par les terroristes les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), lors d’une réunion de comité local de sécurité.

C’était en présence des chefs de chefferies de Basile et de Welese Vonkutu ainsi que les acteurs humanitaires chargés d’évaluer la situation sécuritaire et humanitaire en rapport avec l’activisme des ADF et leurs supplétifs.

Il a invité la population du territoire d’Irumu en général et des chefferies de Basile et Walese Vonkutu en particulier de braver la peur et de faire preuve de la résilience et de continuer à collaborer avec les forces de sécurité qui s’emploient du jour au jour pour améliorer les conditions sécuritaires sans lesquelles le retour volontaire de déplacés ne serait pas possible.

Par ailleurs, au moins 20 personnes ont été tuées et plusieurs maisons ont été également incendiées par les rebelles des Forces démocratiques alliées à Irumu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), enquête en cours.