Niger : 65 terroristes neutralisés et plusieurs bases détruites

Le Ministère de la défense nationale du Niger a annoncé dans un communiqué publié mardi, la neutralisation de 65 terroristes, la destruction de 163 motos, 11 bases de regroupement et 12 plots de logistiques, au cours d’opérations menées par les forces de défense et de sécurité (FDS), du 16 au 23 mai 2022, dans les zones de Torodi, Gotheye, Bosi 1 et 2 et de Banibangou (région de Tillabéri).

Par ailleurs, deux militaires ont été blessés et un véhicule endommagé par un engin explosif artisanal.

« L’escalade de la violence » provoquée par les actions de groupes jihadistes engendre depuis le début de l’année de nouveaux flux de déplacés dans la région de Tillabéri, dans l’ouest du Niger, frontalière du Burkina Faso et du Mali, a alerté mardi l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Depuis avril, 34.746 personnes vivant dans des zones frontalières avec le Burkina Faso et le Mali « ont été forcées de se déplacer pour s’installer dans des endroits plus sécurisés », selon l’ONU.