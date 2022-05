Mali: 12 terroristes neutralisés et 16 autres interpelés (communiqué de l’armée)

L’armée malienne a annoncé mardi dans un communiqué avoir neutralisé 12 terroristes et interpellé 16 autres, lors des opérations menées du 19 au 24 mai courant contre les groupes terroristes dans des régions du pays.

«L’Etat-major général des Armées porte à la connaissance de l’opinion que les Forces armées maliennes (FAMa) maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et l’opération Keletigui», souligne le communiqué.

Ajoutant que les 19, 20 et 21 mai, «des reconnaissances offensives ont permis d’appréhender des présumés terroristes dont Abdoulaye Barry, Mohamed Alhousseeyni Idouane Haidara plus 14 autres et récupérer 18 motos».

Dans la région de Bandiagara (centre), les FAMa ont, au cours d’une reconnaissance offensive le 24 mai, vigoureusement réagi à des attaques terroristes dans les zones de Diallassagou et Diamwéli, ajoute la même source.

Le bilan des interventions fait état de 12 terroristes neutralisés, des fusils de chasse, neuf motos et une somme d’argent saisis.

Le communiqué met l’accent par ailleurs sur l’intensification de la recherche de renseignements sur les ressortissants italiens enlevés le 19 mai dans la zone de Sinzina, région de Koutiala (sud-est).

Pour rappel, un couple Italien avec enfant et un Togolais ont été enlevés dans la nuit de jeudi à vendredi dernier par des hommes armés non identifiés à Sincina dans le cercle de Koutiala près de la frontière avec le Burkina Faso.