Oran : Jeux méditerranéens ou jeux antisémites

Théoriquement, du 25 juin au 6 juillet 2022, la ville algérienne d’Oran accueillera la 19ème édition des Jeux Méditerranéens.

Le président du comité olympique algérien, Mustapha Berraf, avait déclaré à la presse, que son pays refuse la participation de l’Etat hébreu à ces jeux qui réunissent les sportifs des pays de la Méditerranée.

Nonobstant, l’Etat d’Israël ne permettra pas à ses athlètes de partir en Algérie et pour cause.

Le nombre des sportifs participant à ces jeux, avec leur staff technique, dépasse les capacités d’accueil prévues par les organisateurs algériens.

De surcroît, à quelques jours du début des jeux, le doute persiste sur la gestion des questions logistiques et sécuritaires, selon des responsables du comité d’organisation pour ce rendez-vous sportif.

En effet, sur le plan médical et sanitaire, le ministre de la santé a été obligé de dégarnir les autres villes algériennes et de réquisitionner les médecins et le personnel des hôpitaux civils et militaires, ainsi que ceux des centres de santé pour l’événement.

Sur le plan sécuritaire, malgré le renforcement de la ‘’police’’ par la gendarmerie et des unités de l’armée, le risque d’insécurité reste plausible.

De plus, l’infrastructure d’hébergement, la restauration, le transport des athlètes et des supporters posent des questions.

Enfin, le sport constitue un patrimoine pour le rapprochement des peuples, loin des attitudes discriminatoires nourries par la junte militaire algérienne, que le tandem Chengriha et Tebboune tente d’instrumentaliser pour s’attribuer une légitimité que la population algérienne leur refuse.