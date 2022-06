RDC: Réunion sur une force régionale contre les groupes armés

Les chefs des armées des Etats de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) ont clôturé, mardi à Goma, une réunion sur la mise en place d’une force régionale pour combattre les groupes armés actifs dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les discussions ont porté sur « des modalités de la mise en place d’une force régionale destinée à contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie Est de la RDC », indique le communiqué final de la rencontre signé par le général de brigade congolais, Sylvain Ekenge.

Cette réunion présidée par le général Robert Kibochi, chef des Forces de défense du Kenya, fait suite à celle des chefs d’États de la région, qui s’était tenue le 21 avril à Nairobi.

Ont pris part à cette réunion, les chefs des armés de la RDC, de la Tanzanie, du Soudan du Sud, du Burundi, du Kenya et de l’Ouganda.

La prochaine rencontre doit réunir les experts et chefs des forces de défense, du 15 au 19 juin à Nairobi, avant celle des chefs d’État de la communauté qui valideront les différentes recommandations.

La façade orientale de la RDC (les régions du Kivu et de l’Ituri notamment) est en proie aux violences depuis plus de 25 ans en raison de la présence de nombreux groupes armés locaux et étrangers.

Depuis avril, de violents combats opposent l’armée congolaise du groupe « Mouvement du 23 mars » (M23), ancienne rébellion tutsi, défaite par l’armée congolaise en 2013.

Cette résurgence a alimenté les tensions entre la RDC et le Rwanda voisin. Le gouvernement de Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23, ce que dément Kigali.