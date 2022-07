Centrafrique: Bangui lance sa cryptomonnaie, le Sango

La Centrafrique, pays parmi les plus pauvres et en guerre civile depuis neuf ans, a lancé officiellement dimanche le chantier de sa propre cryptomonnaie, le Sango, et du futur « premier crypto-hub africain » à « fiscalité nulle ».

Deux mois après avoir fait de son pays le deuxième au monde après le Salvador à adopter le bitcoin comme monnaie officielle –au côté du franc CFA– et légaliser l’usage des cryptomonnaies, le président Faustin Archange Touadéra a fait cette annonce lors d’un « événement online » pour lancer « un nouveau système numérique alimenté par la technologie Blockchain ».