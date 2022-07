Côte d’Ivoire: Valorisation des sous produits agricoles en biocarburant

L’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER), le constructeur automobile SCIANA Afrique de l’Ouest et Total Énergies Marketing Côte d’Ivoire ont procédé, mardi à Abidjan-Plateau, à la signature d’un accord tripartite de coopération pour la mise en œuvre de la phase pilote du projet de valorisation des sous produits agricoles en biocarburant.

Le directeur général de l’ANADER, Dr Sidiki Cissé, le directeur général de SCANIA de la zone Afrique de l’Ouest et le directeur général adjoint de Total Énergies Marketing Côte d’Ivoire, Félix Boni, ont signé les documents afférents, en présence du ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et du ministre du Transport, Amadou Koné, rapporte l’agence de presse ivoirienne AIP.

“L’ANADER ambitionne, à travers ce projet de valorisation de sous produits agricoles, de réaliser à l’échelle industrielle, la production de biodiesel pour un transport propre en Côte d’Ivoire”, a fait savoir son directeur général, Dr Sidiki Cissé.

Cette initiative présente également plusieurs enjeux pour le pays, selon Cissé. En effet, elle vient ouvrir d’autres champs d’expertises de la Côte d’Ivoire et consolide sa position de puissance agricole.