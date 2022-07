Angola : Désescalade du conflit entre la RDC et le Rwanda 

Un mini-sommet régional, sur demande de l’Union Africaine (UA), a réuni mercredi à Luanda, les dirigeants du Rwanda, de la République démocratique du Congo (RDC) et de l’Angola pour tenter d’apaiser les tensions entre Kigali et Kinshasa.

Le président rwandais, Paul Kagamé, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, se sont réunis dans la capitale angolaise pour discuter des questions qui ont conduit à la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays voisins.

Sous la médiation du président angolais, João Lourenço, les dirigeants rwandais et congolais ont convenu d’une feuille de route visant « la désescalade des tensions entre les deux voisins à la suite de l’intensification des combats dans l’Est de la RDC ».

Le président Lourenço a exhorté les deux dirigeants à s’engager à mettre fin à leur crise.

Cette feuille de route stipule notamment une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, tout en prévoyant la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition des rebelles du mouvement du 23 mars (M23) de ses positions en RDC, ajoute le communiqué.

Elle prévoit, entre autres, la relance de la Commission permanente mixte Rwanda-RDC, notant que ce document engage les deux parties dans un processus progressif de restauration de la confiance.