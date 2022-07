Tanzanie : 22ème Sommet ordinaire de la CEA

Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a souligné l’importance des infrastructures dans l’accélération de l’intégration régionale lors du 22ème Sommet ordinaire des chefs d’État de la Communauté Est-Africaine (CEA) qui se déroule à Arusha, en Tanzanie.

La CEA ne sera pas en mesure d’atteindre ses objectifs si ses habitants ne peuvent pas s’y déplacer aisément et si les marchandises ne peuvent pas être transportées facilement d’une partie de la région à l’autre, selon M. Kenyatta.

Le président a souligné également que tant que les pays d’Afrique de l’Est ne seront pas interconnectés, ils resteront des marchés pour d’autres régions et non des producteurs, ajoutant que la présidente tanzanienne, Samia Suluhu, a appelé, pour sa part, à l’adoption de pratiques agricoles efficaces, tandis que le président ougandais Yoweri Museveni a affirmé que l’intégration régionale est à même d’assurer la survie et le progrès de la région.

Les entrepreneurs des États d’Afrique de l’Est ont plaidé pour l’amélioration du climat des affaires dans la région, à travers des mesures communes et harmonisées, en vue d’accélérer l’intégration économique de la Communauté est-africaine.

Les dirigeants de la CEA tiendront ce vendredi une réunion de haut niveau pour faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du protocole sur le marché commun de la communauté est-africaine et adopter des « mesures stratégiques » et une « feuille de route » pour une « opérationnalisation pleine et totale » du marché commun.