Bénin: 35 millions de dollars de la FAO pour la résilience climatique

Le Fonds vert pour le climat a octroyé 35 millions de dollars au gouvernement béninois en vue de soutenir l’Initiative pour la résilience climatique du bassin de l’Ouémé, visant à renforcer la résilience climatique des communautés vivant dans le bassin, a indiqué jeudi une source officielle à Cotonou.

L’accord de ce financement a été signé le même jour à Cotonou, entre le ministre béninois du Cadre de vie et du Développement durable José Didier Tonato et le représentant résident de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Isaias Angue Obama Oyana.



« Ce financement vient récompenser un engagement de longue haleine. Ce projet est une opportunité qui consolide les efforts du gouvernement dans la construction de la résilience du système naturel et humaine face aux effets néfastes du changement climatique », a déclaré M. Tonato.

D’après une note d’information du Fonds vert pour le Climat, ce projet qui doit durer six ans aidera non seulement à réduire la vulnérabilité des communautés rurales aux événements météorologiques extrêmes et aux perturbations climatiques, mais aussi renforcera les chaînes de valeur résilientes au climat pour le maïs, le karité, la mangue et l’anacarde.