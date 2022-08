Afrique du Sud : L’inflation a atteint un taux record de 7,4%

L’inflation annuelle en Afrique du Sud a atteint un taux record de 7,4% en juin, tirée principalement par la hausse des prix des transports et des denrées alimentaires, a indiqué l’Agence sud-africaine des statistiques «Stats SA».

«Ce chiffre représente le taux le plus élevé enregistré dans le pays depuis mai 2009 (8,0 %), suite à la crise financière mondiale», a indiqué l’organisme étatique, soulignant que les prix à la consommation ont augmenté de 1,1 % de mai à juin, reflétant la hausse des prix des produits pétroliers.

Selon l’Agence, le prix du carburant était de 45,3 % plus élevés en juin par rapport au même mois de l’année précédente, ce qui représente la plus forte augmentation jamais enregistrée dans le pays, alors que les prix des produits alimentaires ont bondi de 8,6 % en glissement annuel.

Notant que ce taux est le plus élevé depuis mars 2017, lorsque l’Afrique du Sud a été frappée par une grave sécheresse, Stats SA a révélé que le pain et les produits céréaliers étaient 11,2 % plus chers qu’un an auparavant.