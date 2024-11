Niger : Visite du Ministre du Commerce et de l’Industrie à la cimenterie de Malbaza 

M. Seydou Asman, Ministre du Commerce et de l’Industrie, accompagné du Gouverneur de la région de Tahoua, Colonel-Major Oumarou Tawayé, a visité la cimenterie de Malbaza. Ils ont eu une réunion de travail avec les responsables de l’entreprise, suivie d’une visite des installations de la société.

Lors de cette rencontre, le représentant du PDG de Malbaza Cement Company (MCC) a informé la délégation que, depuis la réduction du prix du ciment, l’entreprise a produit plus de 50 000 tonnes de ciment 32.5. Face à une demande en hausse, la société a ajusté sa production pour consacrer 90 % de sa production au ciment 32.5, et 10 % au ciment 42.5. Le responsable a aussi souligné les difficultés énergétiques qui freinent le développement de l’entreprise, tout en réaffirmant l’engagement de MCC à assurer l’approvisionnement du marché en ciment 32.5.

En réponse, le Ministre Seydou Asman a expliqué que sa visite faisait suite à la décision gouvernementale de réduire le prix du ciment, et qu’il souhaitait entendre directement les préoccupations des responsables concernant les effets de cette mesure. Il a justifié cette initiative par l’objectif de rendre le ciment plus accessible aux populations, en précisant que l’État ne reviendrait pas sur cette décision. Le Ministre a également salué les efforts de l’entreprise pour son bon fonctionnement et a encouragé MCC à créer davantage d’emplois pour les jeunes.