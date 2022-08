Bamako : Le président sénégalais appelle au soutien du Mali dans sa lutte contre le terrorisme

Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, qui a commencé sa tournée africaine du 15 au 19 août par le Mali avant de se rendre au Tchad et au Gabon, a affirmé que le Mali mérite le soutien de toute la communauté africaine, de la communauté internationale, dans sa lutte acharnée contre le terrorisme.

« C’est un pays qui a beaucoup souffert et qui continue de souffrir du terrorisme. Le Mali a été résilient et se bat avec le soutien des Nations unies, avec la Minusma et d’autres partenaires », a déclaré le Président sénégalais.

« Nous devons être solidaires à cette lutte du peuple malien contre le terrorisme qui est un fléau global et qui doit nécessiter des réponses globales », a-t-il insisté lors de ses entretiens avec le président de transition Assimi Goita.

Le président sénégalais a fait savoir qu’il s’est rendu à Bamako pour demander des facilités par rapport au contentieux concernant les 49 militaires ivoiriens arrêtés par les autorités maliennes.

Par ailleurs, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaïda a affirmé avoir tué quatre paramilitaires du groupe de sécurité privé russe Wagner dans une embuscade dans la région de Bandiagara, au centre du Mali, selon un communiqué authentifié lundi par l’ONG américaine SITE spécialisée dans le suivi des groupes radicaux.