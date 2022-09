Nigeria : 15 morts dans une attaque armée contre une mosquée 

Au moins quinze personnes sont mortes lors d’une attaque par des hommes armés contre une mosquée située dans le nord-ouest du Nigeria, dans l’Etat de Zamfara, ont confirmé à EFE des militants de la société civile et des sources policières.

« Un grand nombre de terroristes ont attaqué la mosquée pendant la prière traditionnelle du vendredi.

Au moins 15 paroissiens ont été tués, selon Attahiru Mohammed, secrétaire de la Coalition de la société civile de Zamfara (ZASCON).

Le porte-parole de la police d’État, Muhammed Shehu, a assuré à EFE que « les informations sur l’attaque sont incomplètes pour le moment en raison du mauvais état des routes et de la mauvaise communication en raison de l’éloignement de cette zone ».

Les États du centre et du nord-ouest du Nigéria sont le théâtre des attaques récurrentes de « bandits », terme utilisé dans le pays pour désigner les gangs criminels.

A cette insécurité dans le nord-ouest du Nigeria s’ajoute celle enregistrée depuis 2009 dans le nord-est par le groupe jihadiste Boko Haram et l’État islamique dans la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Les deux groupes ont tué plus de 35 000 personnes et provoqué quelque 2,7 millions de déplacements internes, principalement au Nigeria, mais aussi dans des pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger, selon les données du gouvernement et de l’ONU.

Cependant, le quartier général de la Défense a déclaré que les militaires de l’opération Hadin Kadin avaient éliminé plus de 36 terroristes lors de frappes aériennes dans le nord-est.

Le général Musa Danmadami, a déclaré lors de la conférence de presse bihebdomadaire sur les opérations des forces armées jeudi à Abuja que deux hauts responsables de Boko Haram et des États islamiques de la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP), identifiés comme étant Abu Asiya et Abu Ubaida (A’Qaid), figuraient parmi les personnes éliminées au cours des opérations.

Asiya aurait été tué à Parisu et Ubaida à Sheruri dans la zone de la forêt de Sambisa.

Plus de 21 fusils AK47, 163 cartouches spéciales de 7,62 mm, deux bombes RPG, 25 pistolets, quatre explosifs, deux cartouchières, 10 panneaux solaires, 23 vélos, 10 motos et un tricycle ont été saisis.