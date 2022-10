Angola : Politique de rétention et de stockage d’eau

Le gouvernement angolais compte développer et investir dans la construction des infrastructures de rétention et de stockage d’eau pour lutter contre les effets néfastes de la sécheresse dans le sud du pays, a indiqué le ministre angolais de l’Énergie et de l’Eau, João Baptista Borges.

« Plusieurs projets structurants devraient être mis en œuvre durant les six prochaines années dans le cadre de la stratégie gouvernementale de lutte contre la sécheresse dans les provinces de Cunene, Huíla et Namibe, au sud du pays », a déclaré M. Borges en marge d’une visite à la municipalité d’Ombadja (1280 km de Luanda).

Il a ajouté que, dans ce cadre, le gouvernement vient d’inaugurer le système de transfert d’eau du fleuve Cunene depuis Cafu, avec un canal à ciel ouvert de 160 kilomètres, qui bénéficiera à 235.000 familles et permettra l’irrigation de 5.000 hectares de champs agricoles.

« Le canal de Cafu est un grand cadeau pour les habitants de Cunene et résoudra le problème du manque d’eau pour la majeure partie de la population de la région », a souligné M. Borges.