Kenya : Une baisse du taux d’inflation

Le taux d’inflation du Kenya a légèrement baissé à 9,5% en novembre contre 9,6% enregistré le mois dernier en raison de la baisse des prix de l’huile de cuisine, de l’électricité, du gaz de cuisine et du maïs.

Il s’agit de la première baisse après huit mois consécutifs de hausse des prix des principaux produits, notamment les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées, les transports et l’électricité.

Les dernières données publiées par le Bureau national des normes du Kenya (KNBS) indiquent que les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 15,4%, celui des transports de 11,7% et ceux du logement, de l’eau, de l’électricité, du gaz et des autres carburants de 6,1% entre novembre 2021 et novembre 2022.

“L’indice du logement, de l’eau, de l’électricité, du gaz et des autres combustibles a diminué de 0,4% entre octobre 2022 et novembre 2022,” indique KNBS, expliquant que cette baisse est principalement due à la baisse des prix des unités d’électricité de 50 kilowatts, des unités d’électricité de 200 kilowatts, du gaz/GPL et du kérosène.