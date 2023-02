Afrique du Sud : La flotte chinoise est au port de Richards Bay pour des manœuvres navales conjointes avec la Russie

La 42ème flotte d’escorte navale chinoise, comprenant le destroyer à missiles guidés Huainan, la frégate lance-missiles Rizhao et un navire d’approvisionnement, est arrivée dimanche au port de Richards Bay en Afrique du Sud pour participer à des manœuvres navales conjointes organisées par la Chine, la Russie et l’Afrique du Sud.

Cet exercice, qui sera organisé dans les eaux et l’espace aérien à l’est du pays entre Durban et Richards Bay, est le second exercice maritime conjoint organisé par les forces navales de ces trois pays depuis 2019.

La flotte chinoise a pris la mer le 21 septembre 2022 à Qingdao, dans la province chinoise du Shandong (est), pour sa 42ème mission d’escorte dans le golfe d’Aden et dans les eaux au large de la Somalie. Elle a escorté au total 29 navires chinois et étrangers lors de cette mission. (Presse chinoise)