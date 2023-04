Afrique du Sud : Le Maroc réfute l’argumentaire de Pretoria sur la question du Sahara 

L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a réfuté fermement les fausses allégations sud-africaines sur la question du Sahara marocain exprimées récemment par le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Alvin Botes, dans une tribune consacrée à la question du Sahara marocain et qui avait été publiée dans le magazine du Parti «ANC Today».

Dans sa réponse à ces accusations dérogatoires, infondées et déplacées, le diplomate marocain déconstruit la rhétorique sud-africaine sur la question du Sahara marocain et rectifie les idées fausses, les allégations fallacieuses et les manquements intellectuels d’une vision idéologiquement biaisée et étriquée, alignés aveuglement sur les ‘’thèses algériennes’’.

Youssef Amrani a rappelé l’engagement historique du Maroc en faveur de la lutte contre la colonisation et l’apartheid qui a été instrumentale dans la mise en place du mouvement de libération en Afrique du Sud, admise par Nelson Mandela lui-même.

Cette dévolution de facto des responsabilités de l’Algérie au «polisario» sur son territoire a placé les populations des camps dans une situation de précarité, d’abandon et d’insécurité, les privant de l’accès aux institutions de recours judiciaire, en violation totale des Conventions et Traités internationaux signés par l’Algérie. Il ne peut y avoir de délégation de souveraineté et donc de responsabilité par un État à une milice armée sur son territoire, a-t-il précisé à ce sujet.

Le polisario, impliqué dans le terrorisme lié à l’Etat islamique et à Al Qaeda au Sahel et en Afrique, ainsi qu’avec les milices iraniennes et le Hezbollah libanais, dans les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment de l’argent, représente un vrai danger pour la stabilité régionale et même pour l’Europe .