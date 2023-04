Burkina Faso : 33 militaires tués et 40 terroristes neutralisés (armée)

Trente-trois soldats burkinabè ont été tué et au moins 40 terroristes neutralisés lors d’une attaque menée jeudi par des terroristes dans la province de Gourma, région dans l’Est du pays, a annoncé l’armée dans un communiqué.

« Le détachement militaire de Ougarou (Province du Gourma, région de l’Est) a fait face à une attaque complexe d’envergure dans la matinée du jeudi’’, précise le communiqué.

« Trente-trois de nos soldats sont malheureusement tombés les armes à la main, tandis que douze autres ont été blessés ».

Le déploiement des renforts a permis d’évacuer les blessés qui sont actuellement pris en charge par les services de santé.

Le Chef d’État-major Général des Armées, note le communiqué, encourage l’ensemble des unités engagées dans les opérations à maintenir les efforts afin de renforcer la dynamique de reconquête en cours.

Depuis 2015, le Burkina Faso est le théâtre d’attaques de groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique (EI), qui ont fait plus de 10.000 morts – civils et militaires – selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés internes.