Nigeria: Une méga-raffinerie permettra l’autosuffisance en matière de produits raffinés (président)

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a déclaré que le projet de méga-raffinerie du milliardaire, Aliko Dangote, inauguré lundi à Lagos, permettra au pays d’atteindre l’autosuffisance en matière de produits raffinés et même d’avoir des réserves pour l’exportation.

Les présidents Mohamed Bazoum (Niger), Macky Sall (Sénégal), Nana Akufo-Addo (Ghana) et Faure Gnassingbé (Togo) ont été présents lors de la cérémonie d’inauguration.

Malgré que le Nigeria soit l’un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique, il importe la quasi-totalité de son carburant en raison de la défaillance de ses raffineries d’Etat.

Lancé en 2013, le projet industriel de plus de 18,5 milliards de dollars (le double du coût initial) est « la plus grande raffinerie à train unique du monde », selon le groupe Dangote et devrait, à plein régime, avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain.

« Ce complexe a la capacité de traiter 650.000 barils de brut par jour, ce qui permettra à notre pays d’atteindre l’autosuffisance en matière de produits raffinés, et même d’avoir des réserves pour l’exportation », a déclaré le président nigérian depuis le site qui s’étend sur 2.635 hectares de terrain dans la zone franche de Lekki.

Selon M. Dangote, à terme, « au moins 40% de la capacité de la raffinerie sera disponible pour l’exportation, ce qui devrait entraîner pour le pays d’importantes entrées de devises ».

Des pipelines sous-marins d’une longueur de 1.100 kilomètres ont été installés pour relier le delta du Niger, riche en pétrole, au complexe industriel, qui outre la raffinerie, dispose également d’usines pétrochimiques et d’engrais.