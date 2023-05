La Chine : Visite du vice-premier ministre de la RDC

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, a été reçu lundi par le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Qin Gang, à Pékin (Beijin).

M. Qin a déclaré que la Chine saluait chaleureusement la visite d’Etat prochaine du président Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine et s’attendait à ce que les chefs d’Etat des deux pays réalisent une planification au plus haut niveau et définissent la direction stratégique pour le développement des relations Chine-RDC au cours de la prochaine étape.

M. Qin a souligné que la Chine était le premier partenaire commercial et la première source d’investissement de la RDC depuis de nombreuses années.

La Chine continuera à travailler avec la RDC pour faire avancer la construction de la coopération de haute qualité de « la Ceinture et la Route », mettre en œuvre le consensus dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, et réaliser une coopération gagnant-gagnant.

La Chine est prête à aider la RDC à transformer ses avantages en termes de ressources en un moteur pour son développement économique, et espère que la RDC créera un environnement commercial sain et fournira une garantie de sécurité aux investisseurs chinois, a fait savoir M. Qin.