La compagnie Sky Mali annule ses vols vers Tombouctou après une attaque à l’obus

La compagnie aérienne «Sky Mali» a annoncé ce lundi 11 septembre, l’annulation de ses vols de la semaine à destination et en provenance de Tombouctou et Gao, dans le Nord du pays, à la suite d’une attaque à l’obus dans le périmètre de l’aéroport de Tombouctou.

«Sky Mali» a annoncé sur les réseaux sociaux, sa décision d’annuler «par mesure de précaution» tous les vols prévus cette semaine à destination et en provenance de Tombouctou et de Gao, autre grande ville qu’elle dessert dans le nord du Mali.

Trois obus sont tombés lundi 11 septembre dans le périmètre de l’aéroport, dont deux sur le camp de la Mission de l’ONU (Minusma) qui se trouve sur l’emprise.

Le président de l’association des ressortissants de Tombouctou à Bamako, Sandy Haïdara a précisé que cette attaque avait eu lieu au moment où «Sky Mali» procédait à l’enregistrement de passagers. Tombouctou en particulier est depuis août 2023, sous le coup d’un blocus imposé par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda.

Une attaque imputée aux terroristes contre un bateau assurant une importante liaison entre les villes du Nord malien sur le fleuve Niger a tué des dizaines de civils jeudi 7 septembre entre Tombouctou et Gao.

Le pouvoir malien a poussé vers la sortie la force antijihadiste française Barkhane en 2022 et la Mission de l’ONU en 2023, et s’est tourné militairement et politiquement vers la Russie au nom du rétablissement de la souveraineté. Mais de vastes étendues du pays continuent d’échapper au contrôle du pouvoir central à Bamako.

Par ailleurs, le Cadre stratégique permanent (CSP) regroupant des groupes armés signataires d’un important accord de paix dit Accord d’Alger, dans le nord du Mali, a annoncé dimanche 10 septembre, sa décision d’«adopter dorénavant toutes mesures de légitime défense» contre l’Armée malienne, dans un contexte de vives tensions.