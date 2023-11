Afrique : L’Algérie porte d’entrée aux groupes terroristes Hamas et Hezbollah 

Le continent africain, scène de conflits d’influence, est actuellement l’objet d’investissements de la part de plusieurs pays, parmi lesquels l’Iran occupe une position prééminente. Concrètement, la présence de l’Iran en Algérie confère une influence bien plus marquée que celle de l’État islamique ou d’Al-Qaïda en Afrique.

Malgré leur désignation en tant qu’organisations terroristes, le Hamas et le Hezbollah libanais, soutenus par l’Iran et l’Algérie, continuent de prospérer et de développer des activités économiques et financières sur le continent africain.

Selon des experts spécialisés dans la recherche, l’analyse, et les questions de sécurité globales, la présence du Hamas et des milices iraniennes en Afrique préoccupe, notamment dans les pays du Sahel, cibles d’une présence moins visible que dans d’autres régions où les milices sont déployées de manière officielle et militaire, particulièrement après le retrait des forces spéciales de l’armée française, telles que Barkhane.

L’Iran, avec ses bases secrètes en Algérie, exerce une influence substantielle en Afrique, suscitant des inquiétudes au niveau régional et international.

L’équation géopolitique en Afrique, en particulier en Algérie, se complexifie davantage avec l’implication du Hezbollah libanais, des milices iraniennes, en plus de la présence et du soutien au Hamas.

L’analyse continue de ces interactions entre le Hezbollah libanais, les milices iraniennes et le Hamas est cruciale pour anticiper les évolutions futures et comprendre les implications à long terme sur la stabilité régionale en Afrique.

L’intrication des acteurs tels que le Hezbollah libanais, les milices iraniennes et le mouvement terroriste Polisario ajoute une nouvelle dimension aux dynamiques géopolitiques en Algérie et en Afrique.

Le Polisario et ses liens avec l’Iran, bien que souvent discrète, amplifie les tensions dans des zones déjà instables, comme le Sahel.

Dans le contexte algérien, la présence conjointe du Polisario, du Hezbollah et des milices iraniennes pourrait influencer les politiques intérieures et extérieures du pays.

L’armée algérienne, en tant qu’acteur majeur dans la région, joue un rôle crucial dans la stabilité politique et sécuritaire du pays. Sa relation avec des entités extérieures, qu’elles soient iraniennes, ou liées à des mouvements séparatistes comme le Polisario, peut avoir des implications importantes sur la politique intérieure et extérieure de l’Algérie.

L’armée algérienne cherche à maintenir son autonomie et à protéger ses intérêts tout en naviguant dans ce paysage complexe d’alliances et de rivalités.

L’analyse de l’interaction entre le Polisario, qualifié de terroriste, et d’autres acteurs tels que le Hezbollah et les milices iraniennes, nécessite une attention particulière des agences de renseignement et des experts en sécurité.

Comprendre les liens et les motivations de ces groupes est crucial pour anticiper les menaces potentielles et élaborer des stratégies efficaces pour maintenir la stabilité régionale et internationale.

La vigilance continue et la coopération étroite entre les nations africaines ainsi que la communauté internationale sont nécessaires pour faire face à ces défis sécuritaires émergents, une menace pour l’Afrique et l’Europe.