Moscou : Des céréales russes pour certains pays africains 

La Russie a entamé l’envoi de céréales gratuites promises par Vladimir Poutine à plusieurs pays africains, en commençant par la Somalie et le Burkina Faso, a indiqué vendredi le ministre russe de l’Agriculture.



« Les deux premiers navires, 25.000 tonnes chacun à destination de la Somalie et du Burkina Faso, sont déjà partis de ports russes, nous attendons leur arrivée fin novembre, début décembre », a déclaré Dmitri Patrouchev.



« Des navires pour la Centrafrique, le Zimbabwe, le Mali et l’Érythrée chargés de blé seront envoyés vers ces pays prochainement, avant la fin de l’année », selon la même source.

En tout, il a promis que Moscou enverrait gratuitement « jusqu’à 200.000 tonnes de blé russe » à des pays africains d’ici Nouvel an.

Le président russe Vladimir Poutine avait assuré que la Russie conservait un « potentiel très élevé » d’exportations de céréales malgré les sanctions occidentales prises pour punir l’attaque contre l’Ukraine de février 2022. (Telegram)