Burkina Faso : Nouveau commandant de la garde républicaine et restructuration des Forces armées

Le président burkinabè, Ibrahim Traoré, a annoncé vendredi la nomination du commandant Souleymane Zango en tant que nouveau chef de la Garde républicaine, selon l’Agence d’Information du Burkina (AIB).

Par ailleurs, le président Traoré a désigné le capitaine Patrick Anicet Bado comme commandant du Centre National d’Entrainement Commando (CNEC), basé à la garnison de Pô. Le CNEC a pour mission de former et de qualifier le personnel militaire et paramilitaire aux techniques commandos.

Le chef d’État burkinabè a également déclaré la création de la Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide, une unité opérationnelle interarmées de rang d’armée. Le Président a également décrété la création de cinq nouveaux Bataillons d’intervention rapide à Titao, Djibo, Toma, Kantchari et Pama.

Ces bataillons seront chargés, entre autres, d’intervenir rapidement et en première ligne, en privilégiant la mobilité et la puissance de feu, face à toute menace contre l’intégrité territoriale. Ils auront également pour mission d’assurer l’escorte de grands convois logistiques au profit des forces armées nationales ou d’autres organismes.

Depuis 2015, le Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, fait face à l’insécurité et aux actes terroristes, causant de nombreuses pertes humaines et déplaçant des milliers de personnes. L’armée burkinabè, soutenue par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), intensifie ses opérations contre les groupes armés terroristes dans le pays.