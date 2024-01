Somalie: 76 éléments d’Al Shebab tués dans une offensive de l’armée

L’Agence de presse somalienne (SONNA) a rapporté que samedi dernier, l’armée somalienne a éliminé 76 membres du groupe terroriste Al-Shabaab dans la région de Mudug, située dans le nord du pays.

La source a précisé qu’une frappe aérienne dirigée contre un chef de file dans le sud de la région a permis à l’armée somalienne et à ses partenaires internationaux de neutraliser 26 terroristes.

Les forces armées somaliennes, en collaboration avec les forces locales, ont également tué plus de 50 combattants d’Al Shabab dans la même région.

Al-Shabab, affilié à Al-Qaïda, a mené plusieurs attaques depuis la fin de la première phase du retrait des forces de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) en juin dernier.

En 2022, le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a initié une offensive visant à éradiquer la menace terroriste et restaurer la paix. La première étape de cette opération a conduit à la libération de plusieurs régions du centre et du sud du pays. D’après le président somalien, la prochaine phase de cette offensive sera axée sur les États de Galmudug et de Hirshabelle.