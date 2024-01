RDC : Hausse de 1,40% pour l’Étain et variations dans le secteur agricole

La République démocratique du Congo (RDC) a enregistré une augmentation de 1,40% du prix de la tonne d’étain sur les marchés internationaux. Au cours de la période allant du 8 au 13 janvier 2024, le prix est passé de 24 996,25 à 25 346,75 dollars américains, selon un communiqué de l’Agence Congolaise de Presse (ACP) reçu lundi.

Selon la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur, la tonne d’étain a connu une hausse de 1,40%, se négociant à 25 346,75 dollars américains par rapport aux 24 996,25 dollars américains de la semaine précédente (1er au 6 janvier 2024). Cette augmentation de prix a également été observée pour trois autres produits, à savoir le zinc, l’or et le tantale, avec des hausses respectives de 1,76%, 0,66% et 13,03% sur la tonne, le gramme et le gramme.

En revanche, le cuivre, le cobalt et l’argent ont enregistré une baisse de prix au cours de la même période sur les marchés internationaux. Le café arabica a également connu une baisse significative de 5,72% par kilogramme.

La commission a signalé que le café robusta, le café arabica et le cacao ont tous vu une diminution de leurs prix sur les marchés internationaux au cours de la période examinée. Ils se négocient respectivement à 2,87 USD, 3,13 USD et 2,41 USD par kilogramme, par rapport aux 2,92 USD, 3,32 USD et 2,45 USD de la semaine précédente, représentant des baisses de 1,71%, 5,72% et 1,63%.

En outre, la commission a noté que d’autres produits agricoles et forestiers tels que le caoutchouc, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totaquina, le sel de quinine et la rauwolfia ont maintenu leurs prix, se vendant respectivement à 0,77 USD, 16,00 USD, 1,87 USD, 54,60 USD, 92,82 USD et 1,55 USD par kilogramme.

Ces Fluctuations des Prix des Matières Premières, miniers, agricoles et forestiers, sont attribuables aux variations de l’offre et de la demande sur le marché international ainsi qu’à la chaîne d’approvisionnement.