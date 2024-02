Somalie : La Chine envoie sa 46e flotte navale en mission d’escorte dans le golfe d’Aden

Une nouvelle mission d’escorte se prépare dans les eaux du golfe d’Aden, avec le déploiement de la 46e flotte de la marine de l’Armée populaire de libération de Chine. Le mercredi, cette flotte a quitté le port militaire de Zhanjiang, situé dans la province chinoise du Guangdong, pour relever la 45e flotte navale dans la région, où elle assurera la sécurité des eaux environnantes de la Somalie.

Composée du destroyer à missiles guidés Jiaozuo, de la frégate lance-missiles Xuchang et du navire de ravitaillement complet Honghu, la 46e flotte est forte de plus de 700 officiers et soldats, incluant des dizaines de membres des forces spéciales. Elle dispose également de deux hélicoptères à bord pour soutenir ses opérations.

Avant son départ, la flotte a minutieusement analysé la situation et élaboré des plans détaillés pour la mission à venir. Des entraînements spécifiques ont été réalisés pour se préparer à divers scénarios, notamment le sauvetage de navires commerciaux pris en otage, la lutte contre le terrorisme et la piraterie, ainsi que le ravitaillement en mer.

Cette initiative témoigne de l’engagement de la Chine à contribuer à la sécurité maritime internationale dans une région critique comme le golfe d’Aden et les eaux avoisinantes de la Somalie.