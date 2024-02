Burkina : Le Salon International de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Élevage débute à Komsilga

La commune de Komsilga, située à 25 km au sud de Ouagadougou, accueille la 7ème édition du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL) du Burkina Faso.

Organisé jusqu’au 24 février par l’Association pour le Développement du Monde Rural (ADMR), le salon a été inauguré en présence du Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachimson Kyélème de Tambèla, ainsi que du ministre malien de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba. Le Mali est le pays invité d’honneur de cette édition. Sous le thème « Impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-sylvo-pastoral : états des lieux et perspectives », cet événement réunit des acteurs du monde rural du Burkina Faso et d’autres pays africains.

Amadou Dicko, ministre délégué en charge des ressources animales du Burkina, a souligné que la révolution agricole en cours exige une transformation intégrale des systèmes de production, de transformation, de consommation et de mise sur le marché des produits locaux.

Pendant une semaine, le SIAEL expose les produits issus de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de la pêche, tout en mettant en valeur les équipements agricoles conçus par les artisans locaux.