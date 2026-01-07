Burkina Faso : Le gouvernement déjoue un complot contre le président Traoré

Le gouvernement burkinabé a annoncé avoir déjoué une tentative de déstabilisation orchestrée par l’ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président de la transition du Burkina Faso. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le projet visait à assassiner le président Ibrahim Traoré et à déstabiliser le pays.

La tentative de déstabilisation devait avoir lieu le 3 janvier 2026 à 23h. L’objectif était de neutraliser le président Traoré, soit à bout portant, soit en minant son domicile. Des groupes d’action devaient être mis en place pour soutenir l’intervention militaire étrangère.

L’ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est désigné comme l’acteur principal. Des militaires et des civils ont été recrutés pour participer à l’opération. Les enquêtes et les interpellations se poursuivent. Les personnes impliquées seront présentées devant le procureur du Faso. Le ministre de la Sécurité a rassuré les populations que la situation est sous contrôle.

Le président Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022 suite à un coup d’État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait lui-même fait tomber le président Roch Marc Christian Kaboré, huit mois plus tôt.

Le gouvernement burkinabé a promis de mettre à la disposition des médias les vidéos d’aveu issues des auditions de quelques acteurs clés. La situation sécuritaire du pays reste tendue, mais les autorités affirment avoir la situation en main.