Gabon : Neuf marins pris en otage après l’attaque d’un chalutier 

Neuf marins ont été enlevés dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une attaque de pirates contre un chalutier gabonais en navigation au large d’Equata, dans les eaux territoriales du Gabon.

Selon un communiqué du ministère gabonais de la Défense, l’assaut a été mené par trois individus armés qui ont pris en otage neuf membres de l’équipage. Parmi les victimes figurent cinq ressortissants chinois et quatre indonésiens.

Six autres marins, de nationalités indonésienne, chinoise et burkinabè, se trouvaient encore à bord du navire au moment de l’attaque, a précisé la même source, dont le communiqué a été lu à la télévision publique.

A la suite de l’incident, la marine nationale a immédiatement déclenché un dispositif de sécurité, avec l’appui des unités nautiques de la gendarmerie. Cette opération a permis de localiser le chalutier et de l’escorter en toute sécurité jusqu’à Libreville.

Le parquet de Libreville a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette attaque. Les autorités gabonaises assurent par ailleurs que toutes les mesures nécessaires sont en cours pour renforcer la sécurité maritime et prévenir de nouveaux actes de piraterie dans la zone.