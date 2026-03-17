Soudan : Les FSR intensifient leurs offensives près de la frontière tchadienne

Les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide ont mené lundi une série d’opérations coordonnées dans la région du Kordofan, cherchant à couper l’accès à une ville clé tout en multipliant les offensives près de la frontière tchadienne, ont indiqué des sources issues des deux camps.

Leurs combattants ont attaqué simultanément Bara, au Nord-Kordofan, et Dilling, dans le Sud-Kordofan, ciblant deux verrous stratégiques sur l’axe routier conduisant à El-Obeid. Les interlocuteurs, non autorisés à s’exprimer publiquement, ont requis l’anonymat.

Le Kordofan est aujourd’hui l’épicentre du conflit qui oppose depuis trois ans l’armée régulière aux paramilitaires. La région subit des frappes de drones quasi quotidiennes faisant des dizaines de victimes, tandis que des centaines de milliers d’habitants risquent la famine.

«Nos forces ont repris Bara», a affirmé une source proche des paramilitaires, soulignant l’importance de cette localité située sur un corridor vital reliant Khartoum, tenue par l’armée, à El-Obeid. La ville a changé de contrôle à plusieurs reprises et avait été reconquise par l’armée plus tôt ce mois-ci.

Plus au sud, à environ 200 kilomètres, Dilling a été prise pour cible «sur trois fronts» par les FSR et leurs alliés locaux, selon une source militaire. L’armée avait levé en janvier le siège imposé à la ville, qui était restée sous emprise paramilitaire pendant plus d’un an et demi.

«Nos troupes ont repoussé l’offensive des FSR et des forces d’Abdelaziz al-Hilou», a ajouté la même source, en référence à une faction du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord.

Située entre Bara et Dilling, El-Obeid est de nouveau menacée d’encerclement depuis la levée de son siège par l’armée l’an passé. Son contrôle permettrait de sécuriser le principal axe est-ouest du pays, reliant les bastions des FSR au Darfour aux zones occidentales tenues par l’armée, et rapprocherait les paramilitaires de la capitale.

Les FSR ont également lancé de nouvelles attaques contre Tina et la localité voisine de Kernoi, près de la frontière avec le Tchad.

Les deux principaux généraux soudanais qui s’affrontent dans la guerre en cours sont le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l’armée soudanaise (Forces armées soudanaises) et dirigeant de facto du pays depuis le coup d’Etat de 2021; et le général Mohamed Hamdan Dagalo, commandant des Forces de soutien rapide (FSR), puissant groupe paramilitaire issu des milices janjawids.

Leur rivalité pour le contrôle du pouvoir a plongé le Soudan dans une guerre dévastatrice depuis avril 2023 qui a causé des dizaines de milliers de morts et forcé plus de 11 millions de personnes à fuir leur foyer, engendrant ce que l’ONU décrit comme la plus grave crise humanitaire actuelle.