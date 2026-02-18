Sahel : L’AES renforce sa force militaire face à la montée des menaces sécuritaires

Les autorités du Niger ont annoncé un renforcement des effectifs de la force unifiée de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), dans un contexte de dégradation persistante de la situation sécuritaire dans la région.

Créée conjointement par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, cette force régionale voit désormais ses effectifs passer de 5 000 à 6 000 soldats. Cette décision répond à l’intensification des menaces armées dans l’espace sahélien, a déclaré le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, cité par l’agence de presse nationale.

Le chef de l’Etat a évoqué des groupes armés bénéficiant, selon lui, d’importants soutiens matériels et financiers, notamment en armement et en capacités de renseignement de haute technologie. Face à ces moyens, les autorités estiment nécessaire de renforcer et de réorganiser la force conjointe afin d’améliorer sa capacité d’intervention et d’assurer la protection des populations du Sahel.

Lancée officiellement en décembre dernier avec un contingent initial de 5000 hommes, la force unifiée de l’AES a pour mission de combattre les organisations terroristes et les réseaux criminels actifs dans la région.

Le Sahel reste en effet confronté à une instabilité persistante, marquée par la multiplication d’attaques jihadistes, dont une récente opération visant l’Aéroport international de Niamey, ainsi que par des actions de déstabilisation économique, à l’image du blocus de l’approvisionnement en carburant imposé au Mali.