Soudan : L’ONU lance un appel de 1,6 milliard de dollars pour soutenir les réfugiés

Les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont lancé mardi un appel de fonds de 1,6 milliard de dollars afin de venir en aide à près de 5,9 millions de réfugiés originaires du Soudan installés dans sept pays voisins en 2026.

Selon l’ONU, ce plan d’intervention vise notamment les quelque 470 000 nouveaux réfugiés soudanais attendus cette année, en plus de ceux déjà accueillis dans les États frontaliers. L’ONU souligne que la guerre qui ravage le pays « continue de faire rage », alimentant un exode massif.

Le conflit, déclenché en avril 2023 entre l’armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, s’est rapidement transformé en guerre ouverte. Les combats ont durement frappé la capitale Khartoum ainsi que plusieurs régions périphériques, notamment le Darfour, provoquant des dizaines de milliers de morts, l’effondrement des services essentiels et l’un des déplacements de population les plus massifs au monde.

L’organisation internationale estime que le Soudan demeure aujourd’hui l’épicentre de la plus grave crise humanitaire mondiale et du plus important déplacement de population en cours, dans un contexte marqué par une chute historique des financements internationaux. Les combats persistent notamment au Darfour, dans l’est du pays et dans la région du Kordofan, où l’effondrement des infrastructures de base continue de contraindre les civils à fuir.

Lors d’un point de presse à New York, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a dénoncé la poursuite des attaques visant des infrastructures civiles à travers le pays. Il a notamment évoqué des frappes de drones signalées dans plusieurs régions, faisant des victimes parmi les civils et aggravant encore la situation humanitaire. Il a également rappelé que la protection des populations et des infrastructures civiles, en particulier les écoles et les marchés, constitue une obligation au regard du droit international humanitaire.